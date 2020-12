Depuis qu’il s’est installé dans sa maison de Templeuve en 2017, Maxime Durenne l’illumine complètement pour les fêtes de Noël. Des décorations qui font le bonheur de ses voisins.

La magie de Noël s’installe chaque année à la Rue aux poix de Templeuve. Chez Maxime Durenne, les fêtes de fin d’année sont très importantes. Passionné par Noël depuis ses 5 ans, il décore intégralement la maison qu'il a achetée en 2017. Le lieu est bien connu dans la localité, et même au-delà de la frontière française, située à quelques centaines de mètres de là.

Maxime Durenne a investi près de 1.500 euros en décoration. Pour éviter les vols de ses figurines, même s’il n’en a jamais connus, il place 800 colsons. Chaque année, le riverain innove et place de nouvelles décorations. Cette année, il y a donc la boîte aux lettres du Père Noël où les enfants peuvent déposer une enveloppe avec timbre. "On a une liaison directe avec le Père Noël, confie Maxime. On a une petite équipe de lutins qui travaillent pour lui. Et à ce moment-là, une fois que c’est fait, on envoie au Père Noël et il répond."

Maxime a commencé à monter son décor de Noël à la fin du mois d’octobre. Il a plus d’un kilomètre de guirlandes à placer. Cette année, il a tout installé plus tôt… à la demande de ses voisins. "C’est de plus en plus beau chaque année et ça égaie la rue et le village. Cette année, avec la crise qu’on a actuellement, ça met un peu plus de baume au cœur et pour les enfants, c’est magnifique."

