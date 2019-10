Tentative d'enlèvement d'enfants à Dour: tout est faux

Aucune tentative d'enlèvement d'enfants n'a été commise mercredi à Dour (province de Hainaut), a indiqué vendredi le parquet de Mons, à la suite des différents devoirs réalisés par les services de police, dont notamment l'audition de certains parents des enfants.

Mercredi, le parquet montois avait a été informé d'une tentative d'enlèvement de quatre mineurs âgés de 5 à 9 ans sur le territoire de la commune de Dour. Ce vendredi, le Parquet de Mons a tenu à démentir ces informations et apporter de la clarté: "Ces faits ont été pris très au sérieux par les autorités policières et judiciaires et toutes les vérifications ont été effectuées. Il ressort des devoirs réalisés par les services de police, et notamment par l’audition de certains parents des enfants, qu’aucune tentative d’enlèvement n’a été commise."

Il ressort de l'enquête que l’histoire aurait été inventée pour éviter des remontrances relatives à l’état vestimentaire des enfants par leurs parents. Le Parquet ajoute: "l’enquête sera toutefois poursuivie et menée à son terme pour confirmer ces premières déclarations."

Les quatre enfants à l'origine du mensonge sont âgés entre 5 et 9 ans.