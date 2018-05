Tentative de braquage dans une bijouterie à Manage: "Un coup de feu a été tiré. Le braqueur, blessé, est en fuite"

Une tentative de braquage a eu lieu ce mardi après-midi à la bijouterie Kinaux, située Grand Rue à Manage. "Je viens de passer devant la bijouterie de Manage où la police se trouve avec un cordon", nous a prévenu un lecteur via le bouton orange Alertez-nous. "La police est mobilisée sur la chaussée principale au niveau de la bijouterie, sur la Grand Rue", nous a indiqué un autre témoin.

La zone de police Mariemont n'a pas encore souhaité commenter ces informations, mais le premier échevin, Bruno Pozzoni, a accepté d'en dire plus. "Un homme a tenté de braquer le commerce, et le gérant a riposté. Un coup de feu a été tiré. Le braqueur a été blessé et est en fuite", nous a-t-il confié.

Le patron de la bijouterie est en état de choc. Il est actuellement entendu par les policiers de la zone Mariemont.