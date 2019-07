Tentative de meurtre à Gosselies: un automobiliste fonce et tire en direction de 4 jeunes à la sortie d'un bar

Une tentative de meurtre a été commise dans la nuit de vendredi à samedi sur le parking du "Vanilla Sky", un bar éphémère installé non loin de l'aéroport de Charleroi, à Gosselies, a-t-on appris auprès du parquet carolorégien.

Le conducteur d'une Audi A3 a volontairement foncé, vers 01h30 du matin, en direction de quatre jeunes originaires de la région namuroise, alors qu'ils regagnaient leur véhicule après avoir passé la soirée dans l'établissement. Deux d'entre eux ont été légèrement blessés et pris en charge par le personnel du bar. Vingt minutes plus tard, l'individu est revenu sur les lieux, armé. Il est sorti de son véhicule et a tiré à trois reprises en direction des jeunes. L'un d'eux a été blessé au genou, précise le parquet.

Le suspect a ensuite pris la fuite. Un juge d'instruction a été saisi pour tentative de meurtre. Les premiers devoirs d'enquête sont effectués par la police fédérale. À l'heure actuelle, le parquet ne possède pas d'indication sur le mobile de cette tentative de meurtre.