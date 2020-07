Tentative de vol à main armée à Châtelet: reconnaissez-vous cet individu?

A la demande du Parquet de Charleroi, nous diffusons l'avis suivant:

Le 14 septembre 2019 vers 10h40, une tentative de vol à main armée a été commise par un individu à la boucherie "Saint-Roch" située Place Saint-Roch à Châtelet. L’auteur est âgé d’une quarantaine d’années. Il mesure environ 1m70, a les cheveux grisonnants, les yeux bruns et une barbe naissante.

Au moment des faits, il portait des vêtements foncés.

Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu