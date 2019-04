Terrible accident hier soir à Comines: trois personnes sont décédées

Un tragique accident de la circulation s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Comines, où les trois occupants d'une même voiture sont décédés. On ignore l'identité des victimes. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 01h00 du matin, qu'un accident de la route s'était produit le long de la N58 à Comines. Une autopompe, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, un véhicule de commandement, un SMUR et deux ambulances ont été envoyés sur place.A l'arrivée des urgentistes, les trois personnes présentes dans la voiture accidentée étaient déjà décédées. On ne déplore aucun autre blessé.Selon les premières constatations, la voiture, seule en cause, a dérapé et a percuté un poteau d'éclairage. Une enquête a été ouverte par la police de Comines-Warneton.