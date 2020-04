Testée en DIRECT contre le coronavirus: le personnel de cette maison de repos va être fixé

Une des demandes insistantes des maisons de repos depuis le début de la crise liée au coronavirus, ce sont les tests et le dépistage de tous les pensionnaires, mais également de tout le personnel soignant. Ces tests généralisés débutent aujourd'hui dans les maisons de repos. C'est le cas à Ecaussinnes (Hainaut) où les tests sont arrivés ce mercredi matin dans une maison de repos. Dans cet établissement, 5 résidents sur 6 ont été déclarés positifs au covid-19. La résidence a dû déclarer deux décès.

Depuis ce matin, le personnel défile devant le médecin coordinateur et nos caméras ont pu capter ce moment (voir reportage en haut de l'article). Un test qui dure quelques secondes. "C'est un peu désagréable simplement", a commenté la membre du personnel testée à l'issue du test.

Il nous faut aussi surtout des tests pour les résidents

La résidence a reçu une soixantaine de tests. Assez pour couvrir tout le personnel. Le directeur de la maison de repos tempère: "En fonction des résultats, nous allons voir ce qu'on peut faire et qui on doit éloigner au niveau du personnel. Ce qui nous manquera le plus, c'est un second test. Aujourd'hui, on a une photographie mais il faudra que ça s'infirme ou se confirme. Il nous faut aussi surtout des tests pour les résidents. C'est quelque chose de très important pour rassurer les familles et le personnel."