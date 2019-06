Thuin et Lobbes: un chantier d'envergure va avoir des conséquences importantes sur le trafic ferroviaire et automobile

A partir de ce samedi et jusqu'au 3 juillet, la circulation ferroviaire sera interrompue (dans les deux sens) entre la gare de Charleroi-sud et la gare d’Erquelinnes. Elle restera interrompue jusqu’au 3 juillet suite à des travaux d’Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Les trains, circulant habituellement sur cette ligne, seront remplacés par des bus, mis à disposition par la SNCB. Attention, les horaires des bus ne seront pas identiques à ceux du train. Les arrêts de bus quant à eux correspondront aux gares de la ligne.

Il y aura des travaux à 3 endroits différentes des entités de Lobbes et de Thuin:

- Le pont de la rue des Villas, surplombant la Sambre

- Le pont du Nord sur la N559.

- Et le pont routier passant sous les voies de chemin de fer à Lobbes

Ce chantier d'envergure prévoit le renouvellement et la sécurisation des ponts ainsi que l’assainissement des voies.

Attention aux automobilistes: des changements de circulation attendus

"Il y aura aussi de gros soucis aussi au niveau des routes", nous avertit notre Miss Trafic Vanessa Matagne. La N559 (pont de Lobbes) sera entièrement fermée pendant deux semaines. La ville sera totalement coupée en deux. Les véhicules de moins de 3,5 tonnes seront déviés vers Thuin : rue de Lobbes, rue ‘t Serstevens et rue d’Anderlues. Quant aux camions, ils devront emprunter une déviation plus longue vers Beaumont et Gozée.

Du côté de Thuin, le Ry Froment sera accessible uniquement à la circulation locale par la rue des Villas à Lobbes. La fermeture se fera à partir du pont (rue Verte) à Thuin.