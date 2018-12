Tirs à l'arme lourde la nuit dernière à Mouscron

Une habitation de Dottignies (Mouscron) a essuyé, dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs à l'arme lourde. Près d'une trentaine d'impacts de balles ont été recensés par les enquêteurs. On ne déplore aucune victime. On ignore le mobile de ces tirs. "Actuellement, ce dossier est au stade de l'information, pas de l'instruction. En effet, il n'y a aucune victime, ni personne recherchée à ce stade de l'enquête. Des caméras de surveillance ont déjà été visionnées et une enquête de voisinage a été menée. Ultérieurement, en fonction de l'évolution de l'enquête, de part et d'autre de la frontière, ce dossier pourrait aller à l'instruction", indiquait lundi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.



Une enquête est en cours

Les faits se sont déroulés lundi, vers 03h30 du matin, dans le Clos Alfred Steux à Dottignies (Mouscron). Le quartier de la "Cabocherie", relativement cossu, se compose d'un certain nombre de villas et d'un seul immeuble à appartements. C'est ce dernier qui a été visé. "Il y a un rez-de-chaussée et deux étages. C'est le 2e étage qui a été la cible des tirs. On a relevé 24 impacts de balles sur le balcon et dans la baie vitrée. Personne n'était présent dans la pièce située à l'avant de cet appartement. Celui-ci est notamment occupé par une dame. Les chambres sont à l'arrière du bâtiment. Selon les premiers éléments de l'enquête le tir a été effectué avec une arme de type 'Kalachnikov'", précise encore le magistrat.

Réveillés par ces tirs, ce sont des voisins qui ont alerté les forces de l'ordre. Le laboratoire de la PJF de Tournai est descendu sur les lieux. L'enquête est menée par le SER (service d'enquêtes et de recherches) de Mouscron. L'identité de l'occupante de la maison visée n'a pas été dévoilée. On ignore tout du mobile de ce qui pourrait être un règlement de comptes.