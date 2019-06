Tito, un petit chihuahua de 4 ans, se fait littéralement dévorer par un pitbull du voisinage à Lessines

Le molosse n'a laissé aucune chance au petit chien.

Dimanche en fin de journée, Tito accompagne son maître, Alain, qui arrose les fleurs devant sa maison de Lessines. Mais au moment où il s'absente quelques secondes pour remplir son arrosoir, un pitbull du quartier bondit et attaque le petit chihuahua par l'arrière.

Le molosse a apparemment sauté par la fenêtre laissée ouverte et malgré l'intervention rapide de sa propriétaire pour le calmer, il était déjà trop tard. "Le mal était déjà fait. Tito n’avait plus de peau", a raconté Natacha, la propriétaire du chihuahua à Sud Presse.

Elle a malgré tout emmené son petit animal chez le vétérinaire de garde à Enghien mais il était trop tard: Tito était en arrêt cardiaque et les organes vitaux avaient été touchés par la morsure.





"Ce n'est pas la première fois"

"Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec ce chien", dénonce la maîtresse de Tito qui l'a déjà sauvé de justesse de la mâchoire du pitbull. Il semble que d'autres personnes du quartier ont également eu des soucis avec ce chien, qui ne porterait par ailleurs pas de muselière.

Une plainte va être déposée ce matin par la propriétaire de Tito. Le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter, compte bien réagir une fois la police avertie et l'enquête ouverte.

"Je vais évaluer la situation et envisager la possibilité de prendre des mesures plus générales concernant certaines catégories de chiens", a-t-il expliqué à Nord Éclair. "Si la police me rend un rapport démontrant que les gens sont en incapacité de s’en occuper, je prendrai des mesures", a-t-il encore indiqué. Les mesures peuvent aller jusqu'à l'euthanasie de l'animal.