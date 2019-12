Tournai: 5 trafiquants de drogue arrêtés

Cinq trafiquants de drogue, dont deux Français, ont été interpellés à Tournai. Une perquisition a permis de mettre la main sur de la cocaïne et de l'héroïne, a-t-on appris auprès du parquet de Tournai. Les cinq ont été entendus vendredi par la chambre du conseil qui a confirmé pour un mois leur mandat d'arrêt.



Une perquisition a été menée la semaine dernière à la rue As Pois, à proximité de la place de Lille à Tournai, dans le cadre d'un dossier mené par la zone de police du Tournaisis. Sur place, les forces de l'ordre ont mis la main sur 22 grammes de cocaïne, 75 grammes d'héroïne, deux balances de précision et une somme de 1.545 euros. Deux clients et six suspects ont été auditionnés par la police. Privés de libertés, cinq des six suspects ont ensuite été entendus mardi dernier par le juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Il s'agit de deux Français, l'un de Tourcoing âgé de 18 ans, l'autre de Leers-France âgé de 26 ans. Une femme de 28 ans domiciliée à Celles et un habitant d'Antoing (22 ans) ont aussi été placés sous mandat d'arrêt. Enfin, l'occupant de l'appartement où était mené le trafic, un Tournaisien âgé de 33 ans, a également été arrêté. Ce dernier était déjà connu de la justice dans un dossier de vol. Pour des raisons liées à l'enquête, l'information n'a été divulguée que lundi à la presse.