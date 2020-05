Tournai: début d'incendie dans un immeuble à appartements

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un immeuble à appartements à Tournai. Le bâtiment, qui était abandonné, est régulièrement squatté. On ne déplore aucun blessé.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, peu après 02h00 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment situé rue du Château à Tournai. Deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. "Il s'agit d'un immeuble aménagé en appartements comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Le feu avait pris au rez-de-chaussée dans une pièce située à l'avant. L'incendie a été rapidement circonscrit. Il a ensuite fallu ventiler l'ensemble des lieux. Bien que l'entrée du bâtiment soit fermée à l'aide d'une barrière Heras, les lieux sont régulièrement squattés", a indiqué le capitaine Grégory Petit qui a dirigé l'intervention. Les pompiers de Tournai sont restés sur place jusqu'à 03h30 du matin. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis.