Tournai: découverte d'un cadavre dans une voiture

Un cadavre a été trouvé mardi matin dans une voiture à Tournai. "On ignore toujours les causes du décès", indique le parquet de Tournai en fin d'après-midi.



Un véhicule immatriculé en France a été découvert, mardi matin, le long du boulevard Bara, en direction du rond-point de l'Europe à Tournai. Cette voiture était immobilisée entre la rue St-Martin et la place de Lille, sur la bande de terre séparant l'allée extérieure droite de la voie principale du boulevard. Sur le siège arrière se trouvait le corps d'une personne décédée. "L'identification formelle de cette personne ainsi que la recherche de la cause du décès sont toujours en cours actuellement", indiquait vers 16h00 Eric joly, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.