Tournai: des villageois se mobilisent pour garder Manu, leur facteur

Tout le monde apprécie Manu, un facteur efficace qui sillonne trois villages, dans le Tournaisis. Mais bpost a décidé de le muter à trois kilomètres de ces quartiers. Les habitants se mobilisent pour le garder.

"Touche pas à mon facteur", le message est affiché depuis plusieurs jours sur les boîtes aux lettres, fenêtres et façades des habitants des villages de Béclers, Havinnes et Thimougies, dans la commune de Tournai.

Depuis qu'ils ont appris la réaffectation de leur facteur Manu sur une autre tournée après le 4 juin, les habitants se mobilisent : réseaux sociaux, affichettes, interpellations et plaintes auprès de la direction de bpost,…

La société procède à une réorganisation générale. Les tournées ont été redistribuées selon l'ancienneté des facteurs, c'est un travailleur qui a deux mois d'ancienneté de plus que Manu qui reprendra donc la tournée des villages de Béclers, Havinnes et Thimougies. Manu fera la tournée du côté de Tournai expo à quelques kilomètres des trois villages qu'il couvrait. Cette décision est irrévocable, selon la direction de bpost.

Incompréhension des habitants

Du côté des habitants, c’est l’incompréhension. Ils ont tissé depuis deux ans et demi une relation de confiance et des liens d'amitié avec leur facteur. Manu est toujours souriant, de bonne humeur et il est passionné par son métier qu'il exerce depuis près de 20 ans, dont deux ans et demi sur les trois villages.

Le facteur parcourt chaque jour avec sa camionnette près de 70 kilomètres et connait les moindres recoins de cette région rurale. Il termine souvent sa tournée plus tard, car il prend quelques minutes pour parler avec les habitants qu'ils rencontrent. Manu se dit profondément touché et ému par cette mobilisation.