Les forces spéciales interviennent en pleine nuit à Tournai

Les forces spéciales de la police sont intervenues la nuit de jeudi à vendredi à Tournai où un homme avait menacé son ex-compagne avec une arme. Le dossier a été mis à l'instruction, indique vendredi soir le parquet de Tournai.

La nuit dernière, entre 02h00 et 02h30, la police du Tournaisis est intervenue chaussée de Lille à Tournai au domicile d'un homme qui avait préalablement menacé son ex-compagne avec une arme. Les unités spéciales de la police fédérale ont été requises. Le dossier a été mis à l'instruction du chef de menaces par gestes ou emblèmes, infraction à la législation sur les armes et coups et blessures volontaires.