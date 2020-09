Les 4èmes secondaire de l’école des Frères à Tournai viendront dorénavant avec leur ordinateur portable, une première en Wallonie Picarde. L'ordinateur fourni par l'école est loué 60 euros par an. Le projet pédagogique vise à lutter contre la fracture numérique. "En Belgique francophone, les élèves sont très peu mis en contact avec le digital. Or, le digital est partout. On en a besoin dans le monde professionnel. Dès qu'ils font des études supérieures, ils en ont besoin. Donc l'idée ici est de mettre l'outil dans le cartable comme une latte, un bic, et qu'ils puissent l'utiliser quand ils en ont besoin", explique Philippe Van Ophem, co-fondateur de l'ASBL Educit.

Une aubaine pour Mathys qui a travaillé durant le confinement avec son téléphone portable : "Pour moi, c'est une facilité parce taper sur un petit écran avec les deux pouces, ça ne va pas trop. L'ordinateur va être une aide". Les enseignants sont également formés à l'utilisation du digital en classe.