Tournai: un individu rend visite à sa compagne hospitalisée et il la frappe

Un individu a porté des coups à sa compagne, mercredi, alors qu'elle était hospitalisée à Tournai. Appréhendé, le violent sera entendu par juge d'instruction. Un mandat d'arrêt a été requis, a-t-on appris jeudi auprès du parquet

Les faits se sont déroulés mercredi à Tournai, dans un des services du Centre hospitalier de Wallonie picarde. Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, un homme est allé rendre visite à sa compagne qui était hospitalisée et lui a porté des coups.

Au moment des faits, cette Tournaisienne, âgée de 25 ans, était accompagnée de l'enfant du couple, un bambin âgé d'un an. "A la suite des coups reçus, cette dame a subi une lourde incapacité de travail. En quittant les lieux, son compagnon lui a en outre volé son ordinateur portable ainsi que son GSM", précisait jeudi en fin d'après-midi un substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

L'enfant n'a subi aucune violence. Le dossier a été mis à l'instruction et ce père de famille a été interpellé et privé de liberté mercredi. Il s'agit d'un Tournaisien, âgé de 25 ans, déjà connu de la justice pour des faits de violence. Le parquet de Tournai a requis à son encontre un mandat d'arrêt pour coups et blessures volontaires avec les circonstances aggravantes qu'il y a une incapacité de travail et que la victime est sa compagne.