Tournai: une nouvelle victime de la fameuse "arnaque au rétroviseur"

Un automobiliste a été victime, samedi, d'une arnaque au rétroviseur à Tournai. L'auteur a réussi à lui extorquer plus de 1.000 euros, apprend-on lundi auprès du parquet de Tournai.

Les faits ont débuté samedi midi à une station-service à Tournai. Après avoir effectué le plein de son véhicule, un automobiliste est retourné chez lui à Béclers. Peu avant 13h00, alors qu'il était stationné dans la cour de son habitation, une voiture, immatriculée en France, s'est rangée à côté de lui. Un individu est sorti du véhicule et l'a interpellé lui signalant qu'en quittant la station-service il avait accroché son rétroviseur. Sans vérifier les dires de l'inconnu, l'homme lui a proposé de payer directement les frais de réparation afin de ne pas passer par l'assurance. Marquant son accord, l'inconnu a estimé qu'il y en avait pour plus ou moins 900 euros, montant que la victime a donné sans réfléchir. Prétextant que l'assurance pourrait peut-être intervenir, l'individu a réclamé la carte grise de la voiture de la victime. Cette dernière s'est rendue à son véhicule, laissant seul l'inconnu qui a rapidement quitté les lieux, avec l'argent.



Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis et le parquet de Tournai a été avisé des faits.