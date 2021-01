Tournai: une passerelle piétonne jumelée au pont Delwart

Longeant le pont Delwart à Tournai, une passerelle piétonne sera mise en place les 13 et 14 février prochains. Longue de 90m, la structure pèse une quinzaine de tonnes. Cette passerelle assurera la sécurité des piétons et une vue imprenable pour les touristes sur le pont des Trous.

Initialement prévue en décembre dernier, la pose de cette passerelle piétonne qui viendra élargir le pont Delwart a été postposée au week-end des 13 et 14 février. Enjambant l'Escaut, ce pont au Nord de Tournai est un des ouvrages d'art des boulevards de ceinture. Amenée sur le site en six tronçons, cette construction métallique est en cours d'assemblage. Les six caissons seront soudés ensemble cette semaine afin de former au final une structure de 90 mètres de long, pesant près d'une quinzaine de tonnes.

Pour garantir un assemblage adéquat, l'entreprise de ferronnerie chargée des opérations utilisera des "chaises" temporaires en acier fixées actuellement sur la partie amont du pont Delwart. Ce bâti disparaîtra après la pose. Il permettra entretemps des soudures et un maintien de la rectitude et de la courbure souhaitée pour que l'ouvrage épouse parfaitement le tablier existant du pont.

Une fois assemblée et peinte au niveau de ses jonctions, les tronçons à souder étant déjà peints, la passerelle pourra être posée sur ses fondations et ancrages définitifs, déjà solidement arrimés dans la structure en béton armé du pont

Cette opération de pose sera réalisée les samedi 13 et dimanche 14 février. En raison de la grande flexibilité de la passerelle, l'utilisation de grues classiques aurait nécessité de multiples points de manutention. L'entreprise a dès lors opté pour une pose "manuelle". Des potences seront temporairement posées en bordure du pont et grâce à plusieurs jeux de palans, les ouvriers pourront procéder progressivement au levage et au positionnement précis de la structure sur ses socles.

Cette passerelle sera équipée d'un plancher en bois, de garde-corps en treillis d'inox semblables à ceux du Pont-à-Ponts, et de mains courantes également en bois. Cette partie piétonne du pont sera séparée d'une voie cyclable par un banc.

Ce belvédère, accroché en porte-à-faux du pont Delwart, offrira un espace de détente face au pont des Trous. Pour la pose de cette passerelle, en surplomb du quai des Vicinaux, la circulation sous le pont Delwart sera interrompue à cette hauteur pour des raisons de sécurité.