Tournai: une personne coincée plus de 12 heures dans une crevasse

Les pompiers de Tournai ont extrait, la nuit de mercredi à jeudi, une personne qui était coincée dans une crevasse depuis plusieurs heures à Tournai. La victime a été admise en milieu hospitalier.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été avisés mercredi soir, peu après 23h00, qu'une personne était coincée dans une crevasse à la Carrière de l'Orient à Tournai. Cette ancienne carrière, située le long de la chaussée de Bruxelles, est un vaste plan d'eau à proximité duquel a été construite il y a quelques années la piscine communale de Tournai. Les pompiers ont réussi à sortir l'infortuné.

Selon les services de secours, l'homme était là depuis plus de 12 heures. Il a été pris en charge par les ambulanciers et admis en milieu hospitalier. On ignore pour l'instant son état de santé et les circonstances de sa présence dans une crevasse de cette carrière. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à minuit.