Tournai: une septantaine de migrants interpellés

Au total, 76 personnes ont été interpellées, dont neuf femmes, jeudi, a précisé la police fédérale lors d'une conférence de presse organisée en début d'après-midi à l'Hôtel de Ville de Tournai. La police avait été avertie vers 08h00 par des riverains de la présence de migrants sur l'autoroute Tournai-Lille, sur les voies de chemin de fer de la ligne Tournai-Mouscron et dans le village de Froyennes.

Deux groupes de migrants, principalement des Erythréens parlant anglais, se trouvaient à Tournai jeudi. L'un était constitué d'une quarantaine de personnes, l'autre d'une centaine. Tous venaient de France et tentaient de rejoindre l'Angleterre. Lors de l'opération, durant laquelle aucun incident n'a été déploré, 80 policiers de la zone de Tournai sont intervenus, assistés par des collègues des zones limitrophes appelés en renfort, la police fédérale et un hélicoptère. Au total, 76 personnes ont été interpellées, dont neuf femmes. Les auditions étaient toujours en cours jeudi après-midi et la police restait sur place. Le CPAS de Tournai est intervenu à midi pour nourrir et distribuer à boire à ces personnes. Une délégation de l'Office des étrangers s'est rendue à Tournai.