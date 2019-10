Tragique accident à Ath: un automobiliste de 20 ans a perdu la vie

Un tragique accident de la circulation s'est produit dimanche matin à Isières, dans l'entité d'Ath. Un jeune Lessinois de 20 ans a été tué sur le coup.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 10h15, qu'un grave accident de la circulation s'était produit le long de la RN56 dans le village d'Isières. L'accident s'est déroulé entre le rond-point de Rebaix et le rond-point de Bouvignies.

Venant de la caserne d'Ath, un SMUR, une ambulance, un camion de balisage, un véhicule de désincarcération et une voiture de commandement ont été envoyés sur place. "Le conducteur, qui est seul en cause, était seul dans sa voiture. Pour une raison inconnue, il a perdu le contrôle de son véhicule et a pulvérisé un ancien poteau d'éclairage. Il n'y a pas de traces de freinage. Sous la violence du choc, le bloc moteur est entré dans l'habitacle et a écrasé le chauffeur. Celui-ci est décédé sur place. On procède seulement à la désincarcération de la victime", indiquait vers 10h45 le lieutenant André Bougard qui dirige l'intervention.