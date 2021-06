Tragique accident à Leuze-en-Hainaut: une conductrice est décédée

Un tragique accident de la route s'est produit dimanche midi dans l'entité de Leuze où deux voitures sont entrées en collision. La conductrice d'un des véhicules a été tuée sur le coup. On déplore aussi deux blessés graves, a-t-on appris auprès de la zone de Wapi.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 12h30, qu'un grave accident de la circulation s'était produit au carrefour des rues Grande et du Puits Romain dans le village de Blicquy (Leuze). Deux autopompes, un camion de balisage, deux SMUR, quatre ambulances et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. La collision impliquait deux voitures. Dans un des deux véhicules, la conductrice était déjà décédée. Il s'agit d'une dame âge d'une septantaine d'années. Dans cette même voiture, les deux passagers ont été grièvement blessés. Ces victimes, un homme et une dame, ont été admises dans les services des urgences du Centre Épicuria à Ath et de l'Union à Tournai. Dans le second véhicule impliqué, une personne a été légèrement blessée et admise en milieu hospitalier. Un autre occupant de cette voiture est sorti indemne de cette collision.