Trains bloqués à Soignies et passagers "en attente en pleine campagne": le problème est résolu

Le dérangement d'un passage à niveau a perturbé le trafic ferroviaire sur la ligne 96 entre Bruxelles et Mons ce matin.

"Les trains de la ligne Mons Bruxelles sont coincés juste avant Soignies. Nous n'avons pas la moindre information quant à la durée des retards. Nous sommes bloqués dans le train en pleine campagne", débute Stéphane via le bouton orange Alertez-nous. Le problème a commencé vers 4h41 ce mercredi matin sur la ligne 96 entre Bruxelles et Mons entre Soignies et Braine-le-Comte à cause d'un passage à niveau en dérangement, nous précise Infrabel. Des retards de 50 minutes ont été constatés. Deux trains ont été supprimés suite à cela, détaille la SNCB.



Les techniciens de la société de droit public, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont arrivés rapidement sur place pour réparer la panne. Le personnel d'Infrabel "gardienne" le passage à niveau afin que la circulation des trains puisse être rétablie. "Les trains roulent normalement depuis 7h34", ajoute Infrabel.