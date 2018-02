Transformé en Poudlard, le château de Trazegnies vous plonge directement dans l'univers magique d'Harry Potter (vidéo)

L'univers d'Harry Potter fait toujours rêver chez nous. Le château de Trazegnies, dans le Hainaut, se transforme pour le deuxième week-end consécutif en Poudlard, la célèbre école des sorciers. Un événement déjà sold-out et qui propose de nombreuses activités: de la fabrication de baguettes et de potions magiques aux énigmes à résoudre en passant par des démonstrations du célèbre jeu de quidditch. Jimmy Méo et Benoit Demaret se sont rendus sur place pour le RTLinfo13H.

Professeur, manuel, recettes de potion: bienvenue à l’école des sorciers. Mais avant de suivre les cours, il faut se munir de sa baguette magique. Lors de ce rendez-vous à Trazegnies, chaque apprenti construit son outil. Après avoir laissé au Choixpeau le soin de lui attribuer sa maison, le visiteur peut se plonger dans l’univers d'Harry Potter.

Direction les caves pour un cours de potion aussi envoûtant que l’endroit. Une journée à Poudlard où il n’est pas question d’être spectateur. L’organisation n’a pas voulu d’une exposition mais plutôt d’un événement participatif dans l’enceinte d’une bâtisse qui incite à l’immersion, le château de Trazegnies.

"Il fait un peu penser à Poudlard avec ses escaliers et ses caves. Quand on l’a visité, on s’est dit directement qu’il fallait choisir ce lieu-là", explique Caroline Vandervelden, la porte-parole de l'événement "Une journée à Poudlard".

Immédiatement complet, l’événement, prévu initialement deux jours, a été prolongé ce week-end. 600 apprentis sorciers par jour profitent de l’enseignement façon Poudlard.