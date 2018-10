Travaux sur la E19/E42 près de Mons: changement en vue pour les habitants de la région

Une bretelle reliant le R5 à l'E42-E19/A7 vers Paris à hauteur de Jemappes sera fermée jusqu'à la fin de l'année, indique mercredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).



Les usagers circulant sur le R5 depuis Mons ne pourront plus gagner directement l'autoroute E42-E19/A7 vers Paris/Tournai à partir du lundi 5 novembre et jusqu'à la fin de l'année 2018, indique la Sofico. Cette bretelle d'accès sera en effet soustraite à la circulation à la suite des travaux effectués sur des pilastres du pont surplombant l'autoroute E42-E19/A7. Une déviation sera mise en place via le zoning Geothermia.