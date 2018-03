Trois agressions, dont une violente, sur des personnes âgées à Charleroi

Trois agressions sur des personnes âgées ont été recensées ces trois derniers jours, dans la région de Charleroi. La plus violente est survenue à Jumet où quatre individus armés d'un pistolet ont ligoté un couple de septuagénaire pour les dépouiller de leurs biens.





Une sexagénaire accepte qu'un couple avec bébé entre chez elle, il lui vole un GSM et de l'argent



La police locale de Charleroi a enregistré trois agressions sur des personnes âgées, depuis dimanche. Le premier vol par ruse est survenu à la rue Chet à Montignies-sur-Sambre. Une sexagénaire a ouvert sa porte à un couple accompagné d'un bébé. Ces derniers ont réclamé de l'argent, puis la permission d'entrer pour se réchauffer, ce que la victime a finalement accepté. Les auteurs se sont ensuite rendus aux toilettes chacun à leur tour et en ont profité pour chaparder un GSM et de l'argent, ce que la préjudiciée a constaté après leur départ.





Faux cornicheurs



Lundi, vers 12h30, deux individus se présentant comme des cornicheurs ont sonné à la porte d'un octogénaire de la rue Blanche à Roux. Ils ont fait croire à l'occupant des lieux que sa toiture nécessitait des réparations urgentes. Ce dernier ne s'est toutefois pas laissé duper et les escrocs ont pris la fuite bredouilles.





Un couple de septuagénaires ligoté et délesté de ses bijoux

En revanche, l'agression survenue ce mardi à l'aube, dans une habitation de la rue Breydel à Jumet fut beaucoup plus violente. Quatre hommes cagoulés et armés d'un pistolet se sont introduits par effraction chez un couple de septuagénaires. Les victimes ont été ligotées et délestées de leurs bijoux. Les malfrats ont fouillé l'habitation, dérobé plusieurs objets et pris la fuite à bord de la voiture des victimes. Avertie des faits, la police locale de Charleroi a ouvert une enquête, comme elle l'a d'ailleurs fait pour les deux autres affaires.