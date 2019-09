Trois écoles maternelles de la Ville de Charleroi proposent des repas chauds gratuits aux enfants

Boulettes végétariennes ou poulet, riz au curry et biscuit bio à la fraise. Un repas sain et gratuit dans 3 écoles maternelles de Charleroi, l'école de l'Alouette à Charleroi nord, l'école des Mimosas à Gosselies et l'école des Trieux à Montignies-Sur-Sambre. Un projet pilote qui doit prendre de l’ampleur, comme l'explique Julie Patte, échevine de l'enseignement à Charleroi. A terme, la Ville souhaite créer sa propre grande cantine pour fournir toutes les écoles gratuitement. Bon appétit !