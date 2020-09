Trois jeunes ont perdu la vie dans un accident à Mons: le conducteur était ivre et conduisait sans assurance ni immatriculation

Trois jeunes gens sont décédés dans un accident de la circulation qui s'est produit mercredi soir à Hyon (Mons). Le Parquet de Mons a indiqué que le conducteur était ivre et qu'il conduisait sans assurance ni immatriculation.



Un accident de la route, qui s'est produit mercredi vers 21h00 à la chaussée de Maubeuge à Hyon, a coûté la vie à trois jeunes gens. Deux voitures se sont violemment percutées à un carrefour. Cinq jeunes se trouvaient à bord d'un des deux véhicules. Trois d'entre eux ont perdu la vie et un quatrième, grièvement blessé, est toujours en danger de mort. Le conducteur est, quant à lui, hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger. Le parquet de Mons a précisé jeudi que le conducteur, né en 1995, roulait, selon un témoin, à vive allure. Il a fait une manoeuvre de dépassement dangereuse qui a provoqué la collision. Au moment de l'accident, il était en état d'imprégnation alcoolique importante. L'individu n'a pas de permis de conduire, ni d'assurance, ni d'immatriculation, ni de contrôle technique valable. Le dossier est à l'instruction. Le parquet a indiqué que le conducteur sera, dès que son état s'améliorera, privé de liberté et entendu.