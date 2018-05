Trois maisons typiques ravagées par les flammes à Bouffioulx: les pompiers ont dû intervenir "à l'ancienne" (photos)

Vers 6h40 ce matin, les pompiers de Marcinelles ont été appelés pour un début d'incendie dans une habitation de la rue du Cripet à Bouffioulx (Châtelet). Le propriétaire des lieux a vu le départ de feu dans son coffret électrique et a tenté de l'éteindre à l'aide d'un linge qui a également pris feu, propageant celui-ci. A l'arrivée de la police de Châtelet et des pompiers, la maison était entièrement embrasée et le feu commençait à s'étendre aux deux maisons voisines. Problème: la rue étant extrêmement étroite, il était impossible aux hommes du feu d'accéder aux habitations avec la grande échelle. Ils ont dû procéder "à l'ancienne", avec des échelles à coulisse. La pente raide de la rue a cependant retardé leur mise en place.



Finalement, la maison principale est totalement ravagée, tandis que l'une des deux autres est à moitié sinistrée et que la troisième a pu être presque totalement préservée.



Si tous les habitants ont pu évacuer sans difficulté, le bilan matériel est lourd. De plus, tout le quartier subit une panne de courant que les équipes d'Ores tentaient encore de régler vers 8h30.







Photos de Fabian Van Hove