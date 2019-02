Trois ponts importants fermés en urgence hier soir dans le Hainaut

Ces 3 ponts comptabilisent presque 13.000 véhicules par jours dont plusieurs centaines de poids lourds. Pour éviter de trop gros problèmes de circulation, des déviations sont prévues.

Trois ponts importants ont été fermés en urgence mardi soir dans le Hainaut: celui de la chaussée Bellevue à Pommeroeul (2000 voitures et 150 camions par jour), du Goulet de la darse à Hautrage (8500 voitures et 500 poids lourds par jour) et de Gouy-lez-Piéton. Ils seront tous les trois détruits dans les prochains mois. Ils datent des années 50 et leur stabilité est menacée. La décision a été prise hier par la Sofico et le SPW mobilité qui avait lancé une inspection après la chute du pont de Gênes. Des déviations ont été mises en place afin d'assurer le trafic.