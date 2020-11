Trois semaines après sa disparition de Manage, Louanna reste introuvable: "L'objectif est d'obtenir de sa part un signe de vie"

Child Focus relance un avis de recherche concernant la disparition de Louanna, 15 ans. Cela fait maintenant plus de trois semaines que la jeune fille a quitté son domicile. Elle n'a donné aucun signe de vie. Child Focus et les enquêteurs relancent donc l'avis de recherche. Un appel est lancé à toute personne qui l'aurait éventuellement hébergée et à Louanna elle-même.

Sandrine Vairon, première substitute du proc du roi de Charleroi: "Il y a au départ la piste d'une fugue. C'est d'ailleurs pour cela que nous souhaitons aujourd'hui lancer directement un appel à Louanna si elle entend ce message pour lui faire comprendre que l'important pour les enquêteurs c'est qu'elle puisse donner un signe de vie. L'objectif prioritaire est d'obtenir de sa part un signe de vie. L'important est de savoir qu'elle est en bonne santé."

Sandrine Vairon invite Louanna à prendre contact avec toute personne de confiance, ChildFocus, la police fédérale.

Par ailleurs, la police demande à toute personne ayant des informations sur cette disparition de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent également être envoyés via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 23 novembre?