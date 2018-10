Trois véhicules incendiés à Charleroi en 24h: "Pas plus que d'habitude"

Ces dernières 24 heures, notre correspondant sur la zone de Charleroi nous a rapporté trois voitures incendiées. Dont deux pratiquement au même endroit: rue Stassart et rue du Presbytère. Le troisième incendie, apparemment criminel lui aussi, a eu lieu à Marcinelle.

La police de Charleroi est au courant de cette succession d'incidents, qui ne l'étonne nullement. "Il y a toujours eu des incendies de voiture, c'est récurrent et dans toutes les grandes villes. Il n'y en a pas plus que d'habitude, pas plus qu'auparavant". Mais les informations circulent davantage…

"Un PV est dressé d'office pour incendie volontaire. Une enquête est en cours pour chaque fait", précise la police.