Un accident impliquant deux camions s’est produit ce mercredi après-midi peu avant 18h sur l’autoroute E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Jemappes. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées et la situation est dangereuse. Cet accident provoque d’importants ralentissements, comme nous l’a indiqué Geoffrey via le bouton orange Alertez-nous.