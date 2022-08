Un accident sur l'A54 provoque des embarras de circulation

Un accident s'est produit ce mardi vers 9h sur la A54 dans le sens Nivelles-Charleroi. À hauteur de l'échangeur de Thiméon, une voiture et un camion sont entrés en collision. Suite à cela, la voiture a été déportée sur la droite et a percuté le rail de sécurité. Les deux passagers ont été légèrement blessés, nous indique notre correspondant Fabian Vanhove. L'accès vers l'E42 en direction de Liège a été fermé. Les automobilistes venant de Namur et circulant vers Charleroi ont été redirigés. Selon notre correspondant, 5 à 6 kilomètres de bouchons ont été constatés.

Photos Fabian Vanhove