L'autoroute E42, près de Charleroi, est à éviter pour le moment entre Gouy-lez-Piéton et Gosselies en direction de Namur. Le trafic est à l'arrêt à cause de la combinaison d'un accident et d'un chantier. Depuis cette nuit, il n'y a plus qu'une bande de libre à cette hauteur et un accident s'est produit dans les files. Le passage était très compliqué et les automobilistes étaient à l'arrêt sur plusieurs kilomètres à 7h.



(c) Fabian Vanhove



