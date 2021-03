Un accompagnateur de train agressé par un jeune passager en gare de Couillet

Un accompagnateur de train a été pris à partie par trois jeunes passagers, en particulier par l'un d'entre eux, d'un train Charleroi-Namur ce vendredi vers 15h20 sur le quai de la gare de Couillet. Selon un passager qui a filmé brièvement les faits, l'un des trois jeunes agresseurs ne disposait pas d'un titre de transport et aurait remis une carte d'identité qui n'était pas la sienne. Après avoir signalé qu'il ne pouvait pas agir de la sorte, l'accompagnateur aurait signifié au jeune fraudeur qu'il allait garder cette carte d'identité, poursuit le témoin. Contrarié, le jeune passager aurait poussé le contrôleur en dehors du train et tenté de récupérer le document, ce que l'on peut voir sur les images communiquées par le témoin. La police du rail est intervenue. L'agresseur a pris la fuite et n'avait à l'heure où nous écrivons ces lignes pas encore été appréhendé, nous a indiqué la police fédérale.