100 grammes d'héroïne trouvés sur une visiteuse de la prison de Jamioulx

Une opération policière a été menée durant le week-end à la prison de Jamioulx (Ham-sur-Heure/Nalinnes). A cette occasion, une femme venue rendre visite à un détenu a été privée de liberté: il a été découvert qu'elle était en possession d'une importante quantité d'héroïne.

L'enquête, initiée par la police locale de la zone Germinalt (Gerpinnes - Montigny-le-Tilleul - Ham-sur-Heure/Nalinnes - Thuin), avait porté les soupçons sur cette femme, soupçonnée d'introduire de la drogue au sein du centre pénitentiaire.

Selon le parquet de Charleroi, il s'agit d'une visiteuse et non d'un agent pénitentiaire, comme indiqué précédemment.

Dimanche, cette femme a été prise en flagrant délit de détention de produits stupéfiants. Plus de 100 grammes d'héroïne ont été saisis. L'intéressée a été privée de liberté et interrogée. Pour l'heure, le modus operandi n'a pas été précisé et on ignore depuis quand le trafic perdurait. Divers devoirs devaient encore être exécutés par les enquêteurs.