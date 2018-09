Un agent pénitentiaire soupçonné d'avoir dealé au sein de la prison de Jamioulx: de l'héroïne a été saisie

Une opération policière a été menée, ce week-end, à la prison de Jamioulx (Ham-sur-Heure/Nalinnes). Un agent pénitentiaire a été pris en possession d'une importante quantité d'héroïne. Il semble qu'il approvisionnait les détenus.



L'enquête sur un trafic de drogue au sein du centre pénitentiaire, initiée par la police locale de la zone Germinalt (Gerpinnes - Montigny-le-Tilleul - Ham-sur-Heure/Nalinnes - Thuin), avait porté les soupçons sur un agent en particulier.

Ce week-end, lors d'une opération, celui-ci a été pris en flagrant délit de détention de produits stupéfiants. Selon une source proche de l'enquête, plus de 100 grammes d'héroïne auraient été saisis.

L'intéressé a été privé de liberté et interrogé. Pour l'heure, le modus operandi n'a pas été précisé et on ignore depuis quand le trafic perdurait.