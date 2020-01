Un appartement détruit par le feu à Lessines: une famille devra être relogée

Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans un immeuble à appartements à Lessines sans faire de blessé mais un des appartements n'est plus habitable. Une famille devra être relogée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche peu après 18h00 qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé au Parvis St-Pierre à Lessines. Venant des casernes de Lessines et d'Ath, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle, un véhicule de commandement et une ambulance en prévention ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des pompiers, le feu était en cours dans un appartement situé au second étage de l'immeuble. "C'est le système de détection incendie placé dans l'appartement qui a alerté une centrale chargée d'alerter à son tour ses clients. Le feu a pris dans la cuisine où une dame a fait des frites à l'ancienne à savoir en faisant chauffer de l'huile dans une casserole. Les dégâts dus au feu, aux fumées et à l'eau sont conséquents. Le logement n'est plus habitable. Les occupants, un couple et leurs trois enfants, dont un bébé, devront être relogés", a expliqué le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention. L'appartement situé au 1er étage de cet immeuble était également occupé par un couple avec trois enfants. "Ici aussi, le logement a été enfumé. Cependant, après ventilation des lieux, il semble que les cinq occupants pourront y dormir ce soir", a précisé l'officier.