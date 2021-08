Un automobiliste perd la vie à la suite d'un accident de la route à Sivry-Rance

Un conducteur est décédé dimanche en fin de journée à la suite d'un accident à Sivry-Rance (Thuin, province de Hainaut), ont confirmé les secours. L'accident s'est produit vers 20H00 au carrefour formé par le chemin de la Pierre qui Tourne et la rue de France à Sivry-Rance.

Pour une raison indéterminée, un conducteur a dévié de sa trajectoire et perdu le contrôle de son véhicule. Selon les secours, le véhicule a terminé sa course contre un arbre. Les secours et les pompiers de Beaumont sont intervenus sur place pour tenter de secourir le conducteur, décédé sur le coup.