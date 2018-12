Un Belge perd la vie à un barrage de gilets jaunes à Erquelinnes

Un habitant de Solre-sur-Sambre est décédé à un barrage de gilets jaunes à Erquelinnes.

Un Belge, un homme d'une cinquantaine d'années habitant Solre-sur-Sambre, est décédé vendredi soir à un barrage de gilets jaunes français et belges, posté sur la frontière, a confirmé samedi le bourgmestre d'Erquelinnes, David Lavaux.



Selon le mayeur de la commune frontalière, l'accident a eu lieu vendredi vers 18h. "Des gilets jaunes, qui sont sur place depuis plusieurs semaines, tenaient un barrage filtrant sur la N54. Ils retenaient les camions et laissaient passer les voitures". La victime, au volant de sa voiture, a été surprise par la file de poids lourds à l'arrêt, qu'elle a emboutie par l'arrière.



Selon le bourgmestre, la préfecture du Nord (France) a déjà envisagé de disperser le barrage à cet endroit, mais le problème est qu'il est situé "à cheval sur la frontière". "Ils font quelques mètres d'un côté ou de l'autre, et ils sont en France ou en Belgique", soupire-t-il.



Les secours sont arrivés sur place sans encombre, mais n'ont rien pu faire pour l'homme. Selon le bourgmestre, les gilets jaunes n'ont pas pour autant suspendu leur action: ils sont toujours sur place, entre Jeumont en France et Erquelinnes en Belgique, mais ne retiennent plus les véhicules. A l'endroit de l'action, la N54 compte quatre bandes de circulation, avec une berme centrale. Selon La Voix du Nord, aucune trace de freinage n'aurait été relevée au sol, ce qui laisse penser que le conducteur décédé n'avait pas vu la file de camions qui le précédait.



"L'accident a eu lieu à la jonction entre la N40 et N54, après un ralentissement provoqué en France par des gilets jaunes au nord de la commune de Jeumont", a précisé à l'AFP la préfecture, qui a été informée par les autorités belges, confirmant une information de la Voix du Nord. Il s'agit du septième mort en marge des manifestations des "gilets jaunes".