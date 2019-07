Un brasseur de Farciennes tabassé chez lui par 3 hommes: 85.000€ volés

Un vol avec violence a été commis au domicile d'un brasseur bien connu à Farciennes (Hainaut), dans la région de Charleroi. Trois malfrats se sont introduits chez la victime, l'ont agressée et sont repartis avec 85.000 €, indique le parquet de Charleroi. Une enquête est en cours.

La victime est rentrée à son domicile, lundi matin, après avoir promené ses chiens. Le brasseur a alors entendu du bruit à l'étage et trois individus l'ont agressé en lui portant des coups de poing et de pied. Les malfrats étaient également armés. Les agresseurs ont quitté les lieux en emportant un butin de 85.000 €, après avoir enfermé la victime dans la salle de bains. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les malfaiteurs.