Un budget de plus de 50 millions d’euros pour les pompiers de la zone Hainaut-Centre

Les instances de la zone de secours Hainaut Centre ont annoncé jeudi à Cuesmes (Mons) le budget prévisionnel de la zone en 2020, soit 50.270.055 euros. Plus de 4 millions d'euros d'investissements sont prévus au budget extraordinaire.



Deuxième zone de secours du pays en termes de superficie, la zone Hainaut Centre annonce un budget pour 2020 de 50.270.055 euros sans déficit et en progression de plus de 13 millions d'euros depuis 2015, année de la mise en place des zones de secours, consécutives à la réforme de la sécurité civile en Belgique. La zone Hainaut Centre s'étend sur 28 communes et concerne 550.000 habitants. Elle compte 10 casernes, 848 agents, dont 381 pompiers professionnels et 353 pompiers et ambulanciers volontaires ainsi qu'une administration de quelque 80 travailleurs.

La zone totalise 44.271 interventions par an, dont deux tiers en aide médicale urgente, ainsi que 4.000 avis de prévention. Le budget prévisionnel pour 2020 annoncé jeudi comprend notamment, côté dépenses, 83,41 % en personnel et 13,85 % en fonctionnement. Les transferts, entre autres les dotations communales, sont le poste le plus important au niveau des recettes avec 89,63 %. Des investissements et acquisitions, notamment en équipements de protection des agents, en véhicules, sont à l'ordre du jour en 2020, pour un montant de plus 4 millions d'euros.