Un bus TEC prend complètement feu à Rèves: le chauffeur a eu un bon réflexe (photos et vidéo)

Un bus des TEC a pris feu ce jeudi vers 12h30 à Rèves, dans l’entité de Bons Villers, en province de Hainaut. Le véhicule, assurant la ligne 73 Nivelles - Rêves - Fleurus, transportait un ou deux passagers quand il a été victime d’un souci technique.

Un bus de la Société régionale wallonne du transport (TEC) s'est embrasé accidentellement, jeudi après-midi à Rèves, dans l'entité hennuyère des Bons Villers, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Les pompiers brabançons de la caserne de Nivelles ont été appelés à intervenir, jeudi vers 12h30, dans la rue de l'Eglise, à Rèves. Un bus de la société TEC y a pris feu en raison d'un problème technique survenu au niveau du moteur. Le véhicule qui assurait la liaison Nivelles-Rèves-Fleurus (ligne 73) s'est complètement embrasé. Une autopompe de Jumet a été requise en renfort.



Le chauffeur et deux voyageurs se trouvaient à bord du bus lors du sinistre. Ils ont pu s'en extraire indemnes. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, le chauffeur s’est immédiatement arrêté et a fait descendre les passagers. Quelques minutes plus tard, le bus était complètement ravagé par les flammes.





(Photo de notre journaliste Julien Crête)