Un bus TEC prend complètement feu à Rêves: le chauffeur a eu un bon réflexe (photos et vidéo)

Un bus des TEC a pris feu ce jeudi vers 12h30 à Rêves, dans l’entité de Bons Villers, en province de Hainaut. Le véhicule, assurant la ligne 73 Nivelles - Rêves - Fleurus, transportait un ou deux passagers quand il a été victime d’un souci technique. Le chauffeur s’est immédiatement arrêté et a fait descendre les passagers. Quelques minutes plus tard, le bus était complètement ravagé par les flammes.



On ne sait pas encore ce qui a causé cet incendie.



(Photo de notre journaliste Julien Crête)