Un cadavre découvert ce matin dans un établissement horeca de Charleroi

Le corps sans vie d'une personne a été découvert mardi matin dans un établissement horeca de Charleroi. La police locale a établi un périmètre de sécurité. On ignore pour l'instant les causes du décès. La mort, suspecte, a été signalée à la police locale de Charleroi. Le corps d'une personne non identifiée a été retrouvé dans un établissement horeca de la rue de Marchienne, à la Ville Basse. Descendues sur place, les forces de l'ordre ont rapidement établi un périmètre de sécurité. Pour l'heure, les causes de la mort restent indéterminées. Une enquête est en cours.