Un camion-poubelle brutalement arrêté au milieu de la route à Trazegnies: que s'est-il passé ?

Fait divers peu banal à Trazegnies (Courcelles, Hainaut), ce mercredi matin. Un camion poubelle est complètement coincé, au milieu de la rue de Prusse.

En cause, et ça arrive lorsque de vieilles canalisations d'eau fuitent, un affaissement de terrain. La terre sous le tarmac se creuse sous l'effet de l'érosion, et lors du passage d'un poids lourd, il finit par céder.

Lors de l'incident, vers 10h, deux ouvriers qui se trouvaient sur les passerelles à l'arrière du camion-poubelle, ont été projetés au sol suite à l'arrêt brutal du véhicule. La benne est partiellement endommagée.

La SWDE (eaux), le service des travaux de la commune et les pompiers sont sur place ou vont l'être prochainement. Le trou semble s'agrandir, selon notre correspondant, et des maisons pourraient être évacuées.