Un camion en feu a provoqué des bouchons ce matin sur les autoroutes E19 et E42 à Boussu

Un camion a pris feu ce vendredi matin vers 7h45 sur l'autoroute E19 à hauteur de Boussu, en direction de Mons. Un important dégagement de fumée a été signalé par la police. Le camion s'est retrouvé à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence et a également entravé la bande de droite.



L'incident a provoqué des embouteillages sur l'autoroute E19, mais aussi, et surtout, sur l'autoroute E42, où le temps de parcours supplémentaire s'est élevé jusqu'à une heure. "Le trafic est totalement bloqué à hauteur de la E42 pour rejoindre la E19 vers Mons", nous a précisé Cyril vers 8h10 via notre bouton orange Alertez-nous.



Vers 9h30, les files s'étaient presque totalement résorbées.





