Un camion sur le flanc bloque l'A54 Charleroi – Nivelles: l'autoroute en passe d'être totalement fermée

Un accident a eu lieu ce matin vers 5h30 sur l'A54 (E420), environ 200 mètres avant la sortie Luttre - Pont-à-Celles, en direction de Nivelles. Un camion qui transportait du charbon a percuté une voiture immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. Le camion s'est retrouvé sur le flanc en travers des bandes d'arrêt d'urgence et de droite. La situation est qualifiée de dangereuse par la police de la route. À 6h30, de longues files s'étaient déjà formées en amont de l'accident et le passage y était particulièrement difficile. Les files remontaient déjà jusqu'à l'échangeur de Thiméon et à 7h00, on annonçait que la bande de gauche allait être fermée également pour nettoyer la chaussée, le camion ayant perdu du mazout. Il n'y a aucun blessé.